Perseguitava l'ex compagna: arrestato un trentottenne nel Tarantino

TARANTO - La Polizia ha arrestato un 38enne in provincia di Taranto per atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’uomo non aveva accettato la fine della relazione sentimentale con la donna dalla quale aveva avuto una bambina di cui però - secondo la ricostruzione degli inquirenti - non si era mai occupato, nemmeno dal punto di vista economico.

Con il pretesto di vedere la figlia, il 38enne avrebbe contattato insistentemente la donna attraverso telefonate e messaggi. In alcuni casi avrebbe anche aggredito la ex. Dopo l’ennesimo episodio, la vittima ha deciso di rivolgersi alla Polizia.

Il 38enne è stato bloccato dagli agenti sotto casa dell’ex compagna dove si era recato per minacciarla. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ha ottenuto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.