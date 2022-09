Il Taranthon di GreenBlueDays all'Arsenale Militare

TARANTO - Conto alla rovescia per il primo Taranthon di GreenBlueDays per la città dei due mari, in programma martedì 27 settembre nell'Arsenale della Marina Militare dalle 9 alle 20. GreenBlueDays, il primo forum - aperto agli studenti con età compresa tra i 17 e i 35 anni di età - sulla sostenibilità sistemica che guarda al Sud, chiama a raccolta la Gen Z per sensibilizzare, promuovere, divulgare le best practices capaci di generare nuovi modelli di produzione e di consumo. Una Circular Action attivata da GreenblueDays in collaborazione e co-progettazione con l'Università degli Studi di Bari - Aldo Moro, Il Dipartimento Jonico e il BaLab, il Politecnico di Bari e l'Iriss Cnr.

L’obiettivo è avvicinare i giovani, alle tematiche della transizione, incentivando le buone pratiche, costruendo percorsi di valorizzazione di nuovi modelli economici e culturali che abbiano come obiettivo lo Sviluppo Sostenibile. Il processo partecipativo parte dalla gratuità delle iscrizioni.

Le tematiche messe a disposizione degli studenti, sono multidisciplinari. Il comitato scientifico dei GreenBlueDays valuterà le candidature e comunicherà quelle che potranno accedere alla fase di challenge. Le soluzioni e i progetti innovativi saranno proposti dagli sponsor dell’iniziativa, della quale La Gazzetta del Mezzogiorno è media partner.

La premiazione avverrà il 10 ottobre nell’aula magna durante i lavori di apertura dei GreenBlueDays presso l’Ex Caserma Rossarol – Sede del Dipartimento Jonico – Uniba.