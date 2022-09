Transizione ecologica, Taranto premiata come città pioniera

TARANTO - L’amministrazione comunale di Taranto ha ritirato a Ferrara, con l’assessore Gianni Azzaro, il riconoscimento 'RemTech4Transition', assegnato ai comuni capaci di investire idee e risorse nell’attuazione delle politiche europee di transizione ecologica. La consegna è avvenuta nell’ambito dell’appuntamento internazionale 'RemTechExpo' giunto alla sedicesima edizione, durante l’evento di apertura degli 'Stati generali sulla gestione e sviluppo sostenibile dei territori. Dal risanamento alla rigenerazione'.

«L'esperienza di Taranto come città pioniera della transizione ecologica - ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci - fa ormai scuola ben oltre i confini regionali. Siamo esempio di come si possa concretamente realizzare l’obiettivo della transizione, che noi amiamo declinare non solo dal punto di vista ecologico, ma in termini più ampi, avendolo reso il faro della nostra agenda politica e tradotto nel piano locale 'Ecosistema Taranto'. Siamo grati all’organizzazione di 'RemTechExpò per aver riconosciuto i progressi fatti dalla comunità ionica, per aver preso il caso Taranto e averne fatto un modello positivo di riferimento».

L’assessore Azzaro, che ha partecipato all’evento anche come consigliere nazionale dell’Anci, ha dichiarato che «come Ferrara ha investito nel confronto ai più alti livelli sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori, così coltiviamo l’auspicio che Taranto possa mutuare questo percorso rispetto all’economia circolare. Approfittando di questo riconoscimento, infatti, abbiamo gettato le basi di un dialogo proficuo tra 'RemTechExpo' e il forum 'Re-think' che quest’anno torna a Taranto dal 3 al 5 ottobre. Lo scambio di buone prassi è un’opportunità di crescita sulla quale dobbiamo lavorare».