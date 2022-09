TARANTO - Due presunti ladri d'appartamento sono stati denunciati dai Falchi della Squadra Mobile di Taranto, impegnati in specifici servizi di contrasto al fenomeno dei furti in appartamento. Hanno notato un uomo ed una donna, di nazionalità georgiana, che si aggiravano tra i palazzi della zona ed hanno deciso di fermali per un controllo.

L’uomo, con numerosi precedenti per furto in appartamento, ha mostrato segni di nervosismo ed ha provato più volte a usare il suo telefono cellulare, riuscendo a comunicare nella sua lingua con un suo connazionale. Insospettiti, gli agenti si sono affrettati in direzione dell’abitazione della coppia, ubicata poco distante e, saliti all’ultimo piano, hanno bussato alla porta, senza ricevere risposta, ma hanno

ascoltato solo forti rumori, come se qualcuno all’interno stesse spostando degli arredi.

Intuito che in casa stesse accadendo qualcosa, i Falchi sono saliti sul terrazzo ed hanno notato un uomo che dalla finestra dell’appartamento si liberava di alcuni involucri, lanciandoli sul tetto dello stabile adiacente. Solo dopo alcuni minuti i poliziotti sono riusciti ad entrare in casa identificando un altro georgiano con numerosi precedenti per furto.

Nel corso della perquisizione, sopra un tramezzo sono stati trovati numerose chiavi e serrature

europee e oggetti preziosi (tra cui alcuni orologi di valore, oggetti in oro, profumi pregiati e gioielli in

argento) di presunta provenienza furtiva. Sul terrazzo dello stabile adiacente sono stati recuperati gli involucri lanciati che custodivano grimaldelli e chiavi contraffatte oltre ad un piccolo arnese atto allo scasso.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, i due georgiani sono stati denunciati in

stato di libertà perché presunti responsabili dei reati di ricettazione e porto di chiavi contraffatte e

arnesi atti allo scasso.