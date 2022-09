Vittime sul lavoro, a Sava la prima panchina bianca

In piazza San Giovanni, a Sava, nel Tarantino, è stata inaugurata la prima panchina bianca in ricordo dei morti sul lavoro. Si tratta di una iniziativa voluta dall’Anmil (associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), in occasione del 79esimo anniversario dell’associazione, e del Comune di Sava. Sulla panchina bianca, oltre alla scritta «Prevenzione...», è stata apposta una targa con una semplice dicitura: «In ricordo dei caduti sul lavoro».

Alla cerimonia ha partecipato, tra gli altri, il responsabile della direzione regionale Puglia Inail, Giuseppe Gigante. Quest’ultimo ha affermato che «il 41% di incidenti sul lavoro in più in sette mesi sul 2021-22 ci deve far riflettere. Bisogna realizzare nel Paese una cultura della sicurezza che parta dal mondo della scuola, che comprenda le imprese. Le istituzioni e la politica la devono mettere nel proprio dibattito non politico, ma di vissuto quotidiano».