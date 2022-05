Ex Ilva di Taranto: «realtà complessa» tra profitto e ambiente

TARANTO - Nessun incontro con la stampa e un comunicato ufficiale riepilogativo dell’attività svolta in due giorni di lavoro a Taranto. Ieri la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ha concluso la missione di due giorni in riva allo Jonio con la visita allo stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia. La delegazione, guidata dal presidente della Commissione, Gianclaudio Bressa, composta dai due vicepresidenti Gianpietro Maffoni, Iunio Valerio Romano, e dai senatori Primo Di Nicola e Sergio Romagnoli, ha incontrato l’amministratore delegato dell’azienda, Lucia Morselli e, successivamente, si è recata nell’area di copertura del parco minerale.

