Rogo di auto nella notte a Taranto, indagano i carabinieri

TARANTO - Rogo di auto la notte scorsa in via Salinella, a Taranto. Le fiamme hanno avvolto una Smart e un Fiat Doblò Cargo, completamente distrutte, e danneggiato altre due vetture e due finestre del piano terra di uno stabile. L'incendio è stato domato dai Vigili del fuoco. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per risalire alla natura dell’incendio. Non si esclude l’origine dolosa.