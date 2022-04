«Strada Regionale 8 Talsano-Avetrana, pronti 122 milioni di euro, la Provincia acceleri le procedure»

TARANTO - «Il mio invito alla Provincia è quello di attivarsi, quanto prima, per ultimare la progettazione e tutte le procedure conseguenti, in modo da consentire la realizzazione dell’opera. Questo collegamento viario, unendo area jonica e basso Salento, sarà importante per promuovere il turismo e le attività economiche di queste zone, ma certamente andrà a tutto vantaggio dell’intera regione». L’appello dell’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, è in coda al comunicato che annuncia l’approvazione da parte del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) della candidatura avanzata dalla Regione al finanziamento sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 dell’intervento denominato «Strada litoranea interna Talsano-Avetrana (Regionale 8)» per una somma pari a 122 milioni di euro. «Questo importante provvedimento - ha spiegato l’assessore Maurodinoia - non fa che accelerare l’iter per arrivare alla realizzazione degli interventi su un asse viario di importanza strategica fermo da decenni per svariate vicissitudini, non ultima la necessità di definanziarlo per poter devolvere quei fondi alle imprese in crisi per l’emergenza Covid».

«Questa amministrazione - sostiene inoltre l’esponente della Giunta Emiliano - non ha dimenticato la Regionale 8, tanto è vero che negli ultimi sei mesi il progetto presentato dalla Provincia di Taranto ha ottenuto il parere positivo del Comitato Via regionale e sono stati rilasciati sia l’autorizzazione paesaggistica che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Paur). Inoltre la Regione ha stanziato in favore della stessa Provincia 10 milioni di euro per coprire le spese di progettazione tecnica».

Il finanziamento riguarda il lotto 1 tratta Talsano-Marina di Pulsano e il lotto 2 tratta Marina di Pulsano-rotatoria per Manduria.

Sull’argomento interviene anche il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd). «Condivido e rilancio - osserva - l’appello dell’assessore Maurodinoia affinchè l’Ente ionico completi rapidamente la progettazione e tutte le procedure conseguenti, per arrivare finalmente alla cantierizzazione. Non sono ammessi errori. Bisogna agire rapidamente per realizzare un asse viario che sarà di supporto alle politiche di sviluppo della provincia di Taranto e della Puglia».

Di Gregorio sottolinea che «ora, finalmente, ci sono tutte le condizioni affinché questa importante infrastruttura possa essere completata. Sono particolarmente contento di questo epilogo per una vicenda che aveva subito un brusco stop per effetto del disco rosso del Comitato Via alla progettazione inizialmente presentata dalla Provincia di Taranto. L’iter è stato rimesso in carreggiata durante un vertice presieduto dal governatore Michele Emiliano e da me fortemente sollecitato». Il «lungo e tormentato cammino» della Taranto-Avetrana, ricorda Di Gregorio, «ha dovuto fare i conti anche con l’emergenza covid. Una parte dei finanziamenti destinati alla Regionale 8 infatti è stata destinata dalla Regione alle imprese in crisi per la pandemia. Ma è stata la stessa Regione Puglia a ridare slancio al progetto».