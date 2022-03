Taranto, il controllo della Polizia porta alla denuncia di 62 persone per vari reati

TARANTO - I continui ed accurati controlli del personale del Commissariato sezionale Borgo e delle Volanti nelle vie della città hanno rappresentato un efficace contrasto al perpetrarsi di attività criminose che avrebbero potuto causare disturbo alla cittadinanza. Ben 11 parcheggiatori abusivi, colti sul fatto, sono stati identificati, sanzionati ed allontanati dalle vie del centro città dai poliziotti, da sempre impegnati nel contrasto a questo riprovevole fenomeno. Sono 26 le denunce in stato di libertà per inosservanza alla misura del daspo urbano.

Altre 17 persone, per lo più residenti nella provincia e probabilmente giunte nel centro cittadino per approvvigionarsi della quotidiana dose di sostanza stupefacente, sono state deferite all’autorità giudiziaria, in quanto destinatarie del divieto di ritorno nel capoluogo. Il contrasto al diffuso fenomeno dei furti di energia elettrica ha portato alla denuncia di una persona per il summenzionato reato. Infine, altri 4 soggetti denunciati in stato di libertà per furto, due dei quali sorpresi all’interno di un supermercato e 3 denunciati per porto abusivo di coltello.