Palagianello: ritrovati 5 cuccioli di cane abbandonati

PALAGIANELLO (TARANTO) - Ritrovati stamane dai Carabinieri di Palagianello , in provincia di Taranto, cinque cuccioli di cane abbandonati

Nel corso di una normale attività di controllo del territorio in area rurale, i militari dell'Arma hanno notato il piccolo gruppo di cuccioli meticci, in evidente stato di malnutrizione, che rovistavano tra i rifiuti lasciati sul ciglio della strada alla ricerca di cibo.

I Carabinieri si sono subito fermati e per accertarsi delle condizioni dei cuccioli. I piccoli si sono avvicinati agli uomini in uniforme con grande affetto, scodinzolando e godendosi le prima carezza.

I militari li hanno portati via da quel luogo isolato e, dopo averli rifocillati, e li hanno affidati alla locale sezione dell’Anpa (Associazione nazionale protezione animali), con cui spesso collaborano per la tutela degli animali abbandonati.

I cuccioli sono stati già visitati da un veterinario e al al termine della profilassi obbligatoria, potranno essere adottati. Due di loro, chiamati Oscar e Macchia, hanno già trovato una famiglia: due cittadini si sono già fatti avanti per adottarli.

«La sensibilità dei Carabinieri della Stazione di Palagianello - viene sottolineato - ha oggi offerto a questi cuccioli una speranza e un’alternativa ad una vita, forse anche breve, piena di stenti e sofferenze».

