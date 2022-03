Taranto, coppia agli arresti al Tamburi per droga

TARANTO - I carabinieri di Taranto hanno arrestato un 56enne e una 42enne, entrambi di Ceglie Massapica (Brindisi) e con precedenti specifici, ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati per un controllo al rione Tamburi e trovati in possesso di due involucri contenenti 100 grammi di eroina e di 500 euro in contanti. Su disposizione del pm di turno hanno ottenuto gli arresti domiciliari.