Laterza, costringeva la madre a consegnargli ogni giorno 50 euro: 27enne arrestato per estorsione

I carabinieri della stazione di Laterza (Ta) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di estorsione continuata nei confronti della madre. I militari sono intervenuti nell’abitazione della donna, in seguito all’ennesima minaccia: fin dal mese di novembre 2021 il giovane ha preteso e ottenuto che la malcapitata gli consegnasse 50 euro al giorno, per un importo complessivo di seimila euro circa. L’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Taranto.