Taranto, introduce droga e cellulari in carcere: in arresto 62enne

TARANTO - La Polizia di Taranto, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito una misura cautelare personale nei confronti di un noto pregiudicato tarantino che è stato collocato agli arresti domiciliari presso un luogo di cura. Il soggetto sessantaduenne, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere su Ordinanza del Gip presso il Tribunale di Taranto lo scorso 1° febbraio 2021, a seguito di arresto in flagranza di reato della Squadra Mobile di Taranto del 29 gennaio 2021, già gravato da diversi reati, è stato colto in flagranza mentre cedeva della droga (25 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina) ad un appartenente alla Polizia Penitenziari per farla entrare a sua volta nel carcere di Taranto. Il 62enne è anche accusato in concorso di corruzione perché l’agente in qualità di pubblico ufficiale, avrebbe compiuto una atto contrario ai doveri d’ufficio introducendo all’interno della struttura detentiva droga e quattro microtelefoni, tre cavetti usb, due schede sim-card, ricevendo in cambio 375 euro.

La Procura della Repubblica di Taranto aveva proposto appello – accolto dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale – fondato sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, essendo l’imputato soggetto gravato da annosi e plurimi precedenti penali, trovandosi al momento dell’arresto in regime alternativo alla detenzione in carcere, in stato di detenzione domiciliare e commettendo i reati contestati all’interno della sua abitazione ove si trovava ristretto. Infatti, il sessantaduenne tarantino fu , perché ritenuto gravemente indiziato della cessione di sostanza stupefacente ad un appartenente alla Polizia Penitenziaria che deteneva la medesima sostanza per la successiva cessione all’interno della Casa Circondariale di Taranto.

Con l’appello del Pubblico Ministero è stato accolto dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Taranto, quindi è stato disposto il ripristino della misura originariamente emessa dal Gip presso il Tribunale di Taranto, eseguita dalla Squadra Mobile.