Taranto, avrebbe ucciso la moglie: piantonato in ospedale

Taranto - Avrebbe ucciso sua moglie di 71 anni e poi avrebbe tentato di togliersi la vita. La tragedia familiare si è consumata oggi pomeriggio a Taranto, in un'abitazione di via Boiardo al quartiere Salinella. I carabinieri del comando provinciale sono intervenuti nella prima serata di oggi: nell'abitazione hanno trovato il corpo della donna. Su di lei, ferite inflitte da un coltello. Suo marito invece è ricoverato all'ospedale SS Annunziata di Taranto piantonato dai militari. Si sarebbe ferito con lo stesso coltello, non è in pericolo di vita. Gli accertamenti sono in corso.