Taranto, iniziato al Mise di Roma il tavolo su Acciaierie d’Italia

È iniziato al Mise il tavolo su Acciaierie d’Italia. All’incontro, presieduto dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, partecipano il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il ministro per il Sud, Mara Carfagna, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, i rappresentanti della regione Piemonte, azienda, Invitalia e i sindacati.

«E' il primo incontro con i due soggetti della proprietà. Vorremmo capire il piano industriale che non conosciamo, capire perché l’azienda continua a ricorrere alla cassa integrazione ordinaria e quando il governo, che è parte della proprietà, si assume le sue responsabilità. E’ un incontro al buio che avviene dopo mesi di silenzio totale», ha affermato la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, prima dell’avvio del tavolo. Presenti anche i segretari generali della Fim, Roberto Benaglia, e della Uilm, Rocco Palombella.

Abbiamo usato fino a fine giugno la cassa Covid, essendo terminata abbiamo applicato la cig ordinaria. Non vogliamo aumentarla. Così l’ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, al tavolo sull'ex Ilva, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti all’incontro. Per far rientrare i collaboratori, ha aggiunto, bisogna far passare la produzione da 4 milioni a 8 milioni di tonnellate.