Taranto, nella casa-bunker 6 chili di eroina: arrestato

Taranto - La polizia entra nel fortino dello spaccio, sequestra sei chili di eroina e arresta chi li nascondeva.

È accaduto ieri pomeriggio in via Plinio. L'appartamento era una vera roccaforte. Chi lo abitava era un 33enne ai domiciliari che lo aveva protetto con una grossa grata di ferro e una porta blindata.

I poliziotti avevano notato il continuo andirivieni di giovani tossicodipendenti e per entrare in casa hanno escogitato un piano. Approfittando che i colleghi della Squadra Volante avevano bussato alla porta del presunto pusher per la notifica di un provvedimento di polizia a suo carico, hanno cinturato lo stabile. Dal canto loro gli agenti della Mobile avevano lasciato aperto sia il grosso cancello che la porta blindata, e dunque sono riusciti ad entrare.

Il 33enne e la sua compagna hanno cercato, con ogni mezzo di occultare la droga nascosta in casa e trovata in uno zaino. Dentro, infatti, c'erano 10 panetti di eroina pura per più di 5 chilogrammi e 100 grammi di hashish.

Nel ripostiglio in cui la donna si era chiusa, invece, la polizia ha trovato altri 800 grammi di eroina, occultata all’interno di due calzini e nascosta nel cestello della lavatrice. In camera da letto c'erano poi quasi 10mila euro in banconote di vario taglio, oltre al necessario per il confezionamento in dosi delle sostanze stupefacenti.