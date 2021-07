Martina Franca, ordinavano droga su Telegram e WhatsApp: due arresti

MARTINA FRANCA - La polizia di Martina Franca (Taranto) ha scoperto un giro di spaccio di sostanze stupefacenti gestito con ordinazioni su Telegram e WhatsApp. Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale ionico, su richiesta del pm De Luca, nei confronti di un 32enne del posto, già ai domiciliari per altro procedimento penale, e di un 25enne di origini rumene che è stato sottoposto anche all’obbligo di dimora nel comune di Martina Franca. Numerose le conversazioni intercettate dagli inquirenti in cui il fornitore martinese sollecitava il pagamento della droga o chiedeva all’interlocutore di pazientare perché, a sua volta, era in attesa che il corriere gli portasse la sostanza stupefacente, nello specifico cocaina e marijuana.