Taranto, in crisi d'astinenza sfascia casa e picchia la compagna: denunciato 41enne

La polizia di Taranto ieri è intervenuta nel tardo pomeriggio nella casa di una famiglia residente in centro, perché una donna e il figlio 31enne erano stati costretti a scappare in quanto un altro membro della famiglia, un 41enne pluripregiudicato e tossicodipendente, in preda ad una crisi d’astinenza aveva messo a soqquadro l’intero appartamento, picchiando e maltrattando anche la sua attuale compagna.

I poliziotti, ascoltate le due vittime, sono poi saliti al secondo piano dello stabile. Ad aprire la porta di casa, una donna – poi risultata la compagna del 41enne – in evidente stato di agitazione e con visibili ecchimosi sul volto, segno delle violenze

appena subite. Il 41enne, rintracciato in strada, è stato denunciato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.