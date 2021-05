Massafra, incendio in azienda agricola

Massafra - Un incendio di vaste dimensioni ieri pomeriggio, intorno alle 18,20, si sviluppato in via Ciura, nella zona agricola di Massafra, di fronte all’Ecocentro comunale.

In fiamme un capannone della cooperativa agricola La Fenice, specializzata nel commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati.

La colonna di fumo generata dalle fiamme si è notata da subito anche dal centro cittadino, specie all’altezza dei due ponti sulla gravina. Non chiare le cause che hanno generato il rogo. Sul posto sono immediatamente intervenute alcune unità dei vigili del fuoco che, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, hanno impiegato alcune ore.

Presenti unità della locale compagnia dei carabinieri e della polizia locale, giunte in loco per assicurare la viabilità. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, poiché a quell’ora non c’era attività lavorativa.