Taranto, 250 minori non accompagnati arrivati da hotspot Lampedusa

Sono arrivati questa mattina a Taranto, con alcuni bus, 250 minori non accompagnati che fanno parte del gruppo di 635 migranti approdati la notte tra domenica e lunedì scorsi a Lampedusa, a bordo di quattro natanti.

Ieri i migranti minorenni sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino con destinazione Porto Empedocle (Agrigento), e in serata sono partiti per raggiungere il capoluogo ionico. Ora transiteranno per un periodo di quarantena dall’hotspot al varco nord del porto di Taranto, prima di essere smistati in strutture e centri per minori, e verso altre località. Si tratta, per la maggior parte, di ragazzi di varie nazionalità, tra i 15 e i 17 anni: il più giovane, a quanto si è appreso, ha 12 anni. A presidiare le operazioni di accoglienza all’hotspot di Taranto ci sono i volontari della Croce Rossa e pattuglie di carabinieri e Guardia di finanza.