Migrante ustionato in rogo a Taranto, domani scatta il sit-in di Babele

TARANTO - «Indipendentemente dagli autori materiali del fatto o dalla possibilità che si tratti di un incidente, restano pesanti le responsabilità istituzionali che da anni si rifiutano di avere un confronto con le associazioni e i senza fissa dimora stranieri non possano accedere ai servizi di bassa soglia e ai servizi sanitari». Lo sottolinea l'associazione Babele di Taranto in merito all’incendio che si è verificato la notte scorsa nell’ex Hotel Palace di Taranto, in cui è rimasto gravemente ferito un senzatetto di 33 anni, originario del Mali. L’uomo, trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi, ha riportato ustioni sul 60 per cento del corpo. La Polizia sospetta l’origine dolosa del rogo. L’associazione Babele ha organizzato per domani, alle 19, un’assemblea pubblica sulla Rotonda del Lungomare per discutere delle problematiche che riguardano l’accoglienza e l’assistenza ai migranti.