Taranto, rogo nell'ex hotel Palace abbandonato: 33enne gravemente ustionato

TARANTO - Divampano le fiamme nell'ex hotel Palace, nel centro di Taranto: un ragazzo è rimasto gravemente ustionato. Si tratta di un migrante di 33 anni che aveva trovato rifugio nella struttura. Si ritiene che il rogo sia di origini dolose. Ad intervenire per sedare le fiamme sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco, che la scorsa notte, hanno tirato fuori il 33enne che si era rifugiato nel locale caldaia della struttura da tempo abbandonata. La vittima ha riportato ustioni sul 60% del corpo ed è stato condotto d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è ricoverato in prognosi riservata. Proseguono le indagini delle forze dell'ordine per capire la dinamica dell'incidente.