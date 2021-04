Mittal Taranto, «gestione fallimentare»: sciopero e sit in protesta il 23 aprile davanti Mise

TARANTO - Fim, Fiom e Uilm annunciano una mobilitazione per il 23 aprile con sciopero di 24 ore nello stabilimento di Taranto e manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma per protestare contro la gestione dello stabilimento siderurgico da parte di ArcelorMittal, definita «fallimentare», e contro i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di alcuni lavoratori.

Tra questi, Riccardo Cristello, il 45enne impiegato licenziato dopo aver condiviso su Facebook un post, ritenuto denigratorio dall’azienda, che invitava alla visione della fiction Mediaset "Svegliati amore mio» sui danni ambientali e sanitari causati dalle emissioni di un’acciaieria.

«Bisogna far sentire la voce dei lavoratori, stanchi di subire - affermano le sigle metalmeccaniche - anni di mancate scelte da parte dei Governi che si sono susseguiti senza mai programmare un futuro di rilancio dello stabilimento di Taranto, sia in termini ambientali che occupazionali. Avviare da subito un confronto con le parti sociali per costruire un futuro, attraverso anche i fondi del recovery fund, e porre fine a questa estenuante vertenza ormai lunga oltre un decennio».

L’Usb aveva già indetto per mercoledì 14 aprile uno sciopero ad oltranza dei lavoratori, dalle 7 del mattino, e sit-in davanti alla direzione dello stabilimento, per manifestare contro il licenziamento di Cristello e per altre rivendicazioni. Giovedì 15 aprile, è stato annunciato che una delegazione del sindacato e l’impiegato colpito dal provvedimento dell’azienda saranno in presidio permanente sotto la sede del Ministero del Lavoro.