Taranto - L’amministrazione comunale ha dato via libera alle operazioni di allestimento di un altro hub vaccinale nella scuola «Renato Moro» in aggiunta al PalaRicciardi e alla sede della Facoltà di Medicina nell’ex Banca d’Italia. Il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato la disposizione sindacale che concede la struttura in uso all’Asl, prevedendo inoltre tutte le attività collaterali da svolgere e la garanzia che non vi sarà commistione tra le attività sanitarie e quelle didattiche. La piena operatività della struttura è prevista per il 12 aprile. Saranno utilizzati gli spazi interni della palestra della scuola Moro e quelli esterni adiacenti con l’installazione di due tende. «L'amministrazione comunale - sottolinea il primo cittadino - è al fianco di Asl e Regione per velocizzare al massimo la campagna vaccinale. Con questo nuovo hub potremo fare presto e migliorare ancora la performance».