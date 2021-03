Taranto, l'autismo spiegato ai bambini

Taranto - L'amministrazione Melucci ha patrocinato un progetto di sensibilizzazione ideato dall’associazione Poweraut, presieduta da Doriana De Fabrizio, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo in programma il 2 aprile. Gli assessorati alla Pubblica Istruzione e al Welfare stanno sostenendo la diffusione nelle scuole di un piccolo opuscolo intitolato «Eccoci qui… per spiegare l’autismo ai bambini», contenente una filastrocca corredata dai disegni realizzati dagli stessi bambini. «Un piccolo gesto – spiega una nota dell'amministrazione – per aumentare la generale consapevolezza rispetto alla condizione vissuta da molte famiglie tarantine. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e al ricorso alla didattica a distanza, abbiamo dovuto distribuire l’opuscolo in formato digitale a tutte le scuole cittadine, ma siamo certi che la sua efficacia non sarà intaccata».