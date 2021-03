Taranto, finanziere in rianimazione, si era vaccinato pochi giorni fa: via all'indagine

Un militare è in coma, forse - ma saranno le autorità sanitarie a fare piena luce sull’accaduto -, per una sospetta reazione alla dose del vaccino che aveva ricevuto qualche giorno prima. I fatti: giovedì 4 marzo un finanziere originario della Sicilia, ma in servizio presso la Sezione Navale di Taranto delle Fiamme gialle, si è sottoposto alla prima inoculazione del vaccino Astrazeneca con altri suoi colleghi della stessa forza armata. Al momento di assumere la dose era in piena salute e in piena efficienza fisica. Del resto, in caso contrario, non avrebbe potuto ricevere il vaccino. Nessuna patologia pregressa, dunque, e nulla che lasciasse presagire un epilogo del genere.

