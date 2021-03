Taranto, rubava mei bancomat con la «tecnica della forchetta»: denunciato 31enne

TARANTO - A tarda notte, i poliziotti della squadra volante, nel rione Tamburi hanno notato uscire da una traversa di via Orsini un uomo alla guida di una Smart. Considerato l’orario e che nelle adiacenze è presente uno sportello “Postamat”, i poliziotti insospettiti hanno deciso di controllare l’utilitaria.

Il conducente, un 31enne già noto alle forze dell'irdine, ha mostrato evidenti segni di nervosismo, giustificando la sua presenza in zona con la necessità di compiere un prelievo di contanti al Postamat e mostrando una ricevuta di prelievo a giustificazione delle sue dichiarazioni. Ma il suo comportamento estremamente agitato non ha convinto i poliziotti che hanno deciso di procedere ad un accurato controllo dell’abitacolo della Smart.

Nel cruscotto, oltre ad un involucro di cellophane termosaldato contenente cocaina, gli agenti, all’interno di un marsupio, occultato sotto il sedile, hanno recuperato due fermacapelli da donna sagomati artigianalmente e con le estremità modellate, usati in alcuni casi, per la cosiddetta “tecnica della forchetta”, aadoperata per per frodare gli utenti di bancomat e rubare loro il denaro.

Accompagnato negli Uffici della Questura, il 31enne è stato così denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, segnalato alle autorità competenti come assuntore di sostanze stupefacenti e sanzionato per la violazione delle vigenti norme anti- Covid.