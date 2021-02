Grottaglie, perseguita la sua ex e si scaglia contro i poliziotti_ arrestato 32enne

GROTTAGLIE - Ha perseguitato per settimane la fidanzata e poi si è scagliato contro gli agenti ai quali la vittima aveva chiesto aiuto.

Per stalking, minacce, ingiurie e resistenza a Pubblico Ufficiale, gli agenti del Commissariato di Grottaglie hanno arrestato un 32enne tarantino. La malcapitata si era presentata negli uffici del Commissariato raccontando ai poliziotti che l’uomo con il quale da qualche mese aveva intrapreso una relazione sentimentale da tempo la sottoponeva ad atti persecutori, ossessionato da una morbosa gelosia.

Il 32enne, con le sue continue minacce, «cercava di impedirle qualsiasi movimento e relazione ed attraverso il cellullare - spiega la Polizia - le inviava in continuazione, quasi in maniera maniacale, messaggi offensivi estremamente volgari e minacciosi». Atteggiamenti che sono proseguiti anche quando la donna si trovava negli Uffici del Commissariato. Ricevendo l’ennesima chiamata, la vittima ha attivato il vivavoce per testimoniare ai polizotti le continue minacce di cui era vittima.

Un agente ha cercato di interrompere la conversazione telefonica invitando l’uomo negli uffici del Commissariato ma l’interlocutore, per tutta risposta, ha iniziato ad offendere anche il rappresentante delle forze dell’ordine. Il personale del Commissariato lo ha raggiunto presso il suo domicilio, situato in un comune limitrofo, ma il 32enne ha iniziato a scagliare contro i poliziotti tutte le suppellettili che aveva in casa. Poi è stato bloccato e arrestato.