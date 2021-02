Taranto ex Ilva, integrazione salario dipendenti: sindacati incontrano online prefetto

TARANTO - Il prefetto di Taranto Demetrio Martino ha tenuto nel pomeriggio un incontro in videoconferenza con le organizzazioni sindacali sulla questione dell’integrazione salariale per i lavoratori dell’Ilva in As, che oggi hanno tenuto un presidio di protesta davanti alla raffineria Eni.

Fim, Fiom, Uilm e Usb precisano di aver ricevuto «certezza sull'attuazione della norma inerente l’integrazione salariale contenuta nel testo di conversione del decreto Milleproroghe, il quale dovrebbe ultimare l’iter di conversione in legge, presumibilmente entro sabato».

Il prefetto ha spiegato che «è in corso - aggiungono le sigle metalmeccaniche - un’interlocuzione costante della prefettura con la gestione commissariale di Ilva al fine di rendere esigibile l’anticipo delle spettanze per le due mensilità mancanti (gennaio e febbraio 2021, in attesa dell’approvazione per tutto il 2021, ndr), come richiesto dal sindacato».

La giornata di mobilitazione, concludono Fim, Fiom, Uilm e Usb, «ha prodotto dei primi risultati importanti ed è del tutto evidente che continueremo a mantenere elevata la soglia di attenzione sull'intero bacino dei lavoratori di Ilva in As».