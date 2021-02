Martina Franca, discariche abusive e rifiuti illeciti: 10 denunce e 27mila euro di multe

A Martina Franca (Ta) i carabinieri forestali hanno denunciato dieci persone per realizzazione e gestione di discarica abusiva e smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e non. Elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre 27mila euro e sequestrata di una discarica abusiva di circa 1.000 metri quadrati, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.



Di particolare rilievo è stato il sequestro del fondo di circa 1.000 metri quadrati in località Capo di Gallo (agro di Martina Franca), dove era stata realizzata una discarica abusiva a ridosso di un’area boscata sottoposta a diversi vincoli paesaggistico-ambientali. In tale area, i proprietari avevano effettuato un accumulo di rifiuti speciali pericolosi e non, di varia natura, tra cui veicoli e moto in stato di abbandono, frigoriferi, ferro, plastica, vetro, generando un notevole degrado ambientale. Altre due

persone, responsabili in concorso del reato di smaltimento illecito di rifiuti, sono state denunciate perché colte in flagranza mentre abbandonavano all’interno di una cava un imponente quantitativo di rifiuti derivanti da lavori di demolizione edile.

Nel corso di ulteriori attività di indagine si risaliva agli autori di un altro smaltimento illecito di rifiuti che, prodotti in provincia di Brindisi, erano stati abbandonati nelle località Mass. Piscinella e Le Monache in agro di Martina.