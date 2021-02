Neve e ghiaccio anche nel Tarantino: chiuse le scuole a Martina Franca

TARANTO - Per il rischio ghiaccio nel territorio comunale, il sindaco di Martina Franca (Taranto), Franco Ancona, ha firmato una ordinanza che dispone per la giornata di domani la sospensione dell’attività didattica di ogni ordine e grado delle scuole cittadine e la chiusura del cimitero comunale. Secondo le previsioni Meteo, in Valle d’Itria è prevista «instabilità - spiega il primo cittadino - con precipitazioni nevose a intermittenza fino alle prime ore di domani e temperature si manterranno rigide per l’intero arco temporale fino alle 8 di domattina. I venti saranno sostenuti nella nottata con raffiche fino a 60 km/h che si attenueranno nella mattinata quando è previsto anche un lieve aumento delle temperature». L'attività di spargimento del sale continuerà «sulle strade principali, nei punti di maggiori criticità e agli accessi alla città». Il sindaco invita i cittadini «a prestare massima prudenza sia nelle strade cittadine che, soprattutto, in quelle dell’agro e uscire solo se strettamente necessario soprattutto a causa del rischio ghiaccio che rende i marciapiedi particolarmente insidiosi».