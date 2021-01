Esplosione distrugge bar a Taranto, indaga la polizia

TARANTO - Una forte esplosione, sulla cui origine non è ancora stata fatta chiarezza, ieri sera ha distrutto il bar Kiko cafè di piazzale Democrate, in zona Porta Napoli, a Taranto. Non ci sono stati feriti, ma alcuni residenti hanno accusato malori per lo spavento. Il bar era chiuso al momento della deflagrazione, che è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. In merito alle cause la Polizia sospetta che possa essersi trattato di un attentato dinamitardo, ma non si esclude ancora l’esplosione accidentale di una bombola di gas che si trovava all’interno dei locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. L’esplosione è stata così forte che i detriti sono stati scaraventati a decine di metri di distanza. Un muro è stato sbriciolato dalla potenza della deflagrazione e anche nel palazzo adiacente si sono verificati danni nelle abitazioni con caduta di calcinacci e rottura delle vetrate.