Laterza, in 11 in un locale a giocare a carte: multati

I carabinieri di Laterza (Ta) hanno sanzionato 11 persone del luogo perché si trovavano riunite all’interno di un locale privato a giocare a carte, con somministrazione di bevande alcoliche, il tutto in evidente violazione delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate dal Governo. Contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.400,00 euro a carico degli undici partecipanti all’evento.