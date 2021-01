Taranto, investimenti da 1,8 miliardi entro il 2025 per l'ex Ilva

TARANTO - Ammonta ad oltre 1,88 miliardi di euro il piano di investimenti 2021-25, per l’ex Ilva, considerando gli interventi sul fronte ambientale e industriale; 310 milioni per il 2021, dopo i 270 milioni nel 2020, che porta il totale, come già emerso, a 2,15 miliardi: è quanto indicato, durante l’incontro tra sindacati, ArcelorMittal Italia con l’ad Lucia Morselli e Invitalia, secondo quanto si apprende da partecipanti al tavolo. Tavolo che avvia il confronto tra le parti, dopo l’accordo del 10 dicembre scorso tra Am e Invitalia, che fissa l’iniziale partecipazione di Invitalia al 50%, quota destinata a salire al 60% nel 2022.

In particolare il piano di investimenti prevede 310 milioni quest’anno, 412 milioni nel 2022, 433 milioni nel 2023, 427 milioni nel 2024 e 300 milioni nel 2025.