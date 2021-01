Taranto, mezzo chilo di hashish sotto al letto: 22enne arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato un tarantino di 22 anni che nascondeva in casa mezzo chilo di hashish. L'appartamento, in uno stabile di Piazza Medaglie d'Oro, era luogo di continuo viavai di giovani, e gli agenti si sono insospettiti. Il 22enne è stato fermato a tarda sera mentre, a bordo di un’utilitaria, faceva rientro a casa. Non aveva nulla addosso e in macchina, mentre in casa, in un borsone sotto al letto, custodiva tre panetti di hashish, avvolti in cellophane trasparente. Trovati anche contanti e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato in flagrante.