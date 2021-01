Taranto, ruba salvadanaio con offerte per bimbo malato: denunciato

Ha rubato da un bar uno dei salvadanai distribuiti in esercizi commerciali a Taranto per raccogliere fondi destinati alle spese per le cure di Federico, il bimbo di sedici mesi affetto da Sma. Poco dopo è stato però individuato e bloccato dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile. Si tratta di un pregiudicato di 56 anni, che è stato denunciato per il furto e arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I soldi contenuti nel salvadanaio sono stati recuperati.

I poliziotti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, in via Cavallotti, perché sospettavano che potesse detenere la droga. All’interno del mobile della camera da letto sono state rinvenute 8 boccette di metadone senza alcuna etichettatura.

Durante il controllo gli agenti si sono accorti dell’evidente somiglianza tra il 56enne e l’autore del furto del salvadanaio che era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. A ulteriore conferma dei sospetti, in camera da letto i poliziotti hanno rinvenuto una giacca blu ed un paio di scarpe nere con strisce laterali corrispondenti esattamente agli indumenti indossati dall’autore del furto. L’uomo, messo alle strette, ha spontaneamente consegnato la somma di 50 euro che è stata sequestrata e restituita al responsabile della raccolta fondi.