Martina Franca, sradicano e tagliano alberi secolari per fare legna: arrestata coppia

TARANTO - Sorpresi a rubare alberi secolari per tagliarli al fine di recuperare della legna, un uomo di 49 anni e una donna di 58 anni della provincia di Brindisi sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Martina Franca (Taranto). In seguito alla segnalazione di un cittadino, i poliziotti sono intervenuti in Contrada «Pezze Mammarelle», nelle campagne della cittadina della Valle d’Itria.

Sul posto hanno riscontrato la presenza di un uomo e di una donna a bordo di un trattore che stavano spostando un ulivo secolare, sradicato poco prima, per sezionarlo. Il controllo ha consentito anche di individuare altri alberi già sradicati, tra cui pini secolari e mandorli, alcuni dei quali sezionati e pronti per essere trasportati nella proprietà vicina delimitata da un muretto a secco. Proprio in quest’ultimo podere i poliziotti hanno trovato altra legna, dello stesso tipo, accatastata ed appena tagliata. La coppia è stata arrestata per furto aggravato, mentre il proprietario del podere, un pregiudicato di 38 anni (anch’egli del Brindisino), figlio della donna, è stato denunciato per ricettazione.