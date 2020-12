Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026: Regione stanzia contributo straordinario di circa 1 mln

TARANTO - La Regione Puglia ha stanziato quasi un milione di euro per contribuire al finanziamento delle spese di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo previsti nel 2026 a Taranto. Lo riferisce il consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano dopo l’approvazione del ddl contenente le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia avvenuta nella tarda serata di ieri in Consiglio Regionale.

«Si tratta - spiega Mazzarano - di un contributo straordinario rivolto al Comune di Taranto che consiste in una dotazione finanziaria per l’esercizio 2021, in termini di competenza e di cassa, pari a 300mila euro». La stessa dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.

«Questo - conclude il consigliere - è solo il primo passo verso la lunga marcia organizzativa che ci porterà verso i Giochi del 2026 ma si tratta di un passo importante perché la macchina organizzativa è già partita e non possiamo rischiare di farci trovare impreparati. Il costo complessivo, che si aggira intorno ai 290 milioni di euro, consentirà al Comune di Taranto e all’intera provincia ionica di intervenire sulle infrastrutture, dagli impianti sportivi alla rete stradale, e di implementare la vocazione turistica e culturale del territorio legati alla Magna Grecia».