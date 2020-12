Taranto, tracciamento contatti Covid: sistema online a disposizione grazie ad Asl e Ordine ingegneri

TARANTO - Grazie a un protocollo d’intesa con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto, da oggi è a disposizione un sistema per permettere ai casi accertati di Covid-19 di procedere in autonomia al tracciamento dei propri contatti stretti.

Sviluppato gratuitamente per la Asl Taranto da ingegneri dell’informazione iscritti all’Albo, il sistema, nel rispetto della privacy, trasmette i dati al Dipartimento di Prevenzione garantendo una tempestiva indagine epidemiologica e l'avvio delle procedure di isolamento.

Disponibile anche un video tutorial. Al momento della notifica di positività al Coronavirus, i soggetti interessati e residenti nell’area jonica saranno invitati a compilare il form denominato #segnalacaso, disponibile sul sito dell’Ordine degli Ingegneri.

Una prima sezione della scheda da compilare online è dedicata ai dati e alla storia sanitaria personale, mentre nella seconda parte si dovranno circostanziare spostamenti e contatti privati e sociali delle ultime 48 ore precedenti al tampone per gli asintomatici. I soggetti positivi sintomatici, invece, dovranno ricostruire i loro movimenti partendo dalle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Si dovranno indicare i contatti stretti conviventi che saranno immediatamente posti in quarantena, in attesa del tampone che sarà effettuato dopo 14 giorni. Si dovranno indicare anche i contatti stretti non conviventi, ovvero quelle persone che, senza indossare i dispositivi di protezione, hanno avuto un contatto fisico diretto (ad esempio, stretta di mano) o sono state a meno di 2 metri di distanza per almeno 15 minuti dal caso di Covid-19 nei due giorni precedenti la comparsa dei sintomi o all’esecuzione del tampone positivo nell’asintomatico.