Covid 19 a Taranto, Melucci: «Varate misure a sostegno dell'emergenza»

TARANTO - L’amministrazione comunale di Taranto ha approvato un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di sostegno ai cittadini che patiranno disagi a causa del Covid-19. Prioritariamente, sarà implementato un sistema informatico di monitoraggio e gestione delle richieste dei cittadini in quarantena, privi di vicinato o rete familiare, per garantire loro aiuti e beni di prima necessità. L’ausilio ai servizi di consegna a domicilio di questi ultimi, effettuato dalle associazioni che collaborano stabilmente con il Comune a vantaggio dei cittadini già colpiti dal lockdown, sarà potenziato.

Inoltre, sarà erogata una nuova tranche di buoni spesa per un totale di 700mila euro, secondo un avviso pubblico che sarà emanato successivamente, più una serie di contributi per la locazione degli immobili. Kyma Mobilità assicurerà il servizio di navetta per accompagnare i cittadini privi di mezzi di trasporto ai drive-trough per i test Covid-19. Una misura innovativa è quella che coinvolgerà l’assessorato allo Sviluppo Economico, che dovrà predisporre un accordo con le associazioni di categoria dei settori alberghiero ed extra alberghiero per garantire ai cittadini negativi ai test, ma conviventi con positivi, degli spazi dove isolarsi contrastando la diffusione del virus. "Le restrizioni sono necessarie - ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci - perché dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per contrastare il contagio, ma lo sono anche le misure di sostegno a chi ha già accusato il colpo del lockdown e, oggi, teme di dover far fronte a nuove difficoltà».