Massafra, mentre si fa un selfie 16enne precipita in scarpata: salvata dai vigili del fuoco

TARANTO - Incidente a Massafra: una 16enne precipita in una scarpata e si fratturata il femore sinistro. È successo nella località La Gravina intorno alle 15.30. Non si sa ancora come la ragazza sia potuta cadere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale del 118 di Taranto che hanno soccorso la 16enne tirandola fuori dal dirupo che hanno portato la giovane in ospedale. Ora è ricoverata al SS Annunziata di Taranto per le cure mediche del caso.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Massafra, che stanno cercando di appurare se la ragazza si sia sporta troppo per farsi un selfie, mettendo un piede in fallo e cadendo nel dirupo. Alle operazioni di soccorso ha partecipato anche personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).