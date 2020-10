Taranto, emergenza Covid: pronta ordinanza Melucci con restrizioni orarie e più controlli

TARANTO - «Diventa complesso pensare che si possano inseguire gli assembramenti, appare più plausibile prevedere delle ulteriori restrizioni orarie e un potenziamento dei controlli grazie all’ausilio delle forze dell’ordine e all’impiego dei militari del programma Strade Sicure». Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci dopo la riunione in videoconferenza del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, richiesto dallo stesso primo cittadino al prefetto Demetrio Martino per fare il punto sulle misure da adottare per ridurre la diffusione del Covid, anche alla luce delle disposizioni contenute negli ultimi Dpcm.

«Il prossimo passo da parte del Comune di Taranto - aggiunge Melucci - sarà condividere con i sindaci della provincia lo schema di ordinanza che sarà prodotto nelle prossime ore. L'orientamento dell’amministrazione ionica, condiviso dalla Prefettura e dalla Provincia di Taranto rappresentata dal vicepresidente Giuseppe Fischetti, è quello di emettere un provvedimento omogeneo, un’ordinanza armonizzata sull'intero territorio provinciale, che preveda restrizioni sugli orari più che la chiusura di singole piazze o vie, tale da facilitare anche i controlli».

«Particolare attenzione», conclude Melucci, deve «anche essere posta nei confronti della scuola. Abbiamo chiesto alla Provincia di farsi carico di una ricognizione negli istituti superiori dove, da Dpcm, è prevista la possibilità di attivare la didattica a distanza. Anche in questo caso sarebbe auspicabile un’omogeneizzazione delle disposizioni, utile a razionalizzare tra gli altri i servizi di trasporto».