Taranto e ripartenza post Covid, 116 domande per il bonus bebè

TARANTO - Sono 116 le domande ammesse dal Comune di Taranto alla prima tranche del contributo «Benvenuti in Città», il bonus bebè per i nuovi nati e adottati nel 2020 voluto dall’amministrazione Melucci e inserito tra le misure del pacchetto per la ripartenza post-Covid previsto dalla delibera 108/2020 di maggio. Per poter ottenere il contributo di 300 euro per ogni nuovo nato o adottato nel 2020, la domanda dev'essere presentata da almeno uno dei due genitori, residente nel Comune di Taranto da almeno tre anni e con ISEE non superiore a 17.141,45 euro. È partita la liquidazione dei contributi per i nati e gli adottati nel primo semestre del 2020: i loro genitori avevano tempo fino al 31 luglio per presentare le domande. Per i nati nel secondo semestre, invece, ci sarà tempo per presentare le istanze fino al prossimo 11 gennaio 2021. "In questo particolare momento socio-economico - sottolinea in una nota il sindaco Melucci - le famiglie sopportano le fragilità legate anche all’emergenza sanitaria e noi siamo loro vicini. Questo contributo diventa un vero e proprio augurio per una nuova vita arrivata nella nostra città».