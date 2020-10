Arcelor Mittal, Emiliano dice no a Regione in capitale sociale

TARANTO - «Ho ricevuto una lettera da diverse associazioni della città di Taranto, preoccupate dell’ipotesi che della Regione Puglia possa investire nel capitale di Arcelor Mittal. Questa è una notizia completamente destituita di fondamento». Lo precisa il governatore pugliese Michele Emiliano. «Noi - spiega - abbiamo formulato una proposta al governo di trasformare i 150 milioni di crediti che le aziende dell’indotto di Taranto hanno nei confronti del governo stesso in quote azionarie. E in questo caso la Regione avrebbe partecipato anch’essa con proprie quote o di aziende controllate dalla Regione, ma con l’ipotesi in cui si risolva il contratto con Arcelor Mittal e si passi alla gestione della società interamente a capitale pubblico». «Solo a questa condizione - conclude Emiliano - la Regione Puglia sarebbe disponibile a far parte della compagine sociale dell’ex Ilva, non quindi di Arcelor Mittal, assolutamente».

«Nell’ultimo periodo ci sono stati importanti ordini e l’azione commerciale in atto consente la ripartenza di alcuni impianti. Lunedì 12 ottobre sarà la volta del reparto Pla/2 (Produzione Lamiere) dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto e già oggi sono rientrati al lavoro una quarantina di addetti all’impianto». Lo riferiscono fonti aziendali, confermando quanto anticipato informalmente ai sindacati nei giorni scorsi e aggiungendo, a proposito dell’indotto, che «la cabina di regia sta funzionando e sono in corso ulteriori pagamenti delle fatture scadute».