Bonifiche Taranto, Pd chiede incontro a nuovo commissario

TARANTO - «Taranto deve avere un ruolo fondamentale nell’ambito del nuovo Green New Deal ed è anche per questo che salutiamo con entusiasmo il nuovo incarico affidato al prefetto di Taranto», Demetrio Martino, nuovo commissario straordinario alle Bonifiche. Lo sottolinea il commissario del Pd provinciale, Nicola Ondati, in una nota congiunta con il commissario cittadino, Giovanni Chianese, evidenziando di Martino «il delicato ruolo che rivestirà, certi che verrà portato avanti un proficuo ed efficace lavoro sul martoriato territorio jonico. Mettiamo a disposizione del nuovo commissario tutte le nostre competenze». I due rappresentanti del Pd di Taranto chiedono così a Martino "un incontro al fine di fare il punto sulle attività di bonifica in corso e dare alle stesse un’accelerata, con particolare riferimento a quelle che interessano il Mar Piccolo, anche con l'obiettivo di riconsegnare a pieno regime quelle aree agli operatori del settore della pesca e della mitilicoltura. Ciò permetterebbe all’economia locale - aggiungono Ondati e Chianese - di tornare ad investire in un ambito che storicamente riconosce a Taranto una posizione importante, svincolandosi dalla monocultura dell’acciaio, e insieme di recuperare una parte consistente dell’identità cittadina. Il Mar Piccolo potrebbe allora divenire simbolo della sfida ecologista che il capoluogo jonico è chiamato a raccogliere. Ribadiamo la convinta posizione del Pd a sostegno di un’economia circolare ed ecosostenibile che, soprattutto a Taranto - conclude la nota - si carica di un particolare significato».