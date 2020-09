Taranto, assunti 200 precari della Sanità service a tempo indeterminato

TARANTO - Circa 200 lavoratori precari del Cup (Centro unico di prenotazione) e dei servizi informatici oggi a Taranto hanno sottoscritto i contratti a tempo indeterminato con la società 'in house' Sanità service. Si è così completato il processo di internalizzazione dei servizi e di stabilizzazione del personale nella Asl di Taranto dopo l'approvazione delle nuove Linee Guida sulle società 'in house' da parte della Giunta regionale. Alla sottoscrizione dei contratti erano presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Mino Borraccino. Il vice coordinatore regionale della Lega Gianfranco Chiarelli in una nota contesta che «ciò sia avvenuto a una settimana dal voto» con la sottoscrizione dei contratti «aggirando i concorsi». Per l’assessore Borraccino invece «dietro a questo risultato, ci sono stati mesi e mesi di lavoro e di grande impegno. Cancelliamo, con questa firma, il precariato e le incertezze occupazionali per questi lavoratori che oggi possono guardare con maggiore fiducia e serenità al loro futuro. Intendiamo proseguire su questa strada per internalizzare anche i lavoratori impegnati in altri importanti servizi in tutte le Asl della Puglia».