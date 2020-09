Stop agli allagamenti: lavori in corso a Talsano

TALSANO - Partono i lavori per la fogna bianca a Talsano. Ad interventi terminati, quella popolosa zona non si allagherà più.

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha effettuato un sopralluogo al cantiere per la costruzione dei nuovi tronchi di fogna bianca e delle vasche di recapito finale che serviranno le abitazioni di Talsano, cantiere avviato a fine agosto.

Si tratta del primo stralcio di un’opera complessiva che prevede la realizzazione di questa infrastruttura in diverse zone tra il quartiere Tamburi e le borgate di San Vito, Lama e Talsano. Un’opera enorme e assolutamente necessaria per ridurre gli allagamenti provocati dalla pioggia sulle zone urbanizzate, che l’amministrazione Melucci è riuscita a cantierizzare, dopo anni di stop, finalizzando le risorse appostate dalla Regione Puglia nel 2004.

«Stiamo realizzando infrastrutture che i cittadini attendevano da decenni – il commento del sindaco Melucci –, recuperando risorse che, diversamente, avremmo perso. Questi interventi avranno un impatto significativo sulla qualità della vita delle popolazioni interessate, sono la nostra risposta concreta alle loro sollecitazioni. In pratica, quando questo lavori termineranno, Talsano non si allagherà più».

In particolare, a Talsano sono previsti due sistemi di trattamento che ricevono le acque di un tronco fognario esistente e 2 nuovi tronchi di circa 2 chilometri di lunghezza. Nella zona di San Vito e Lama, inoltre, sono previsti 3 nuovi tronchi fognari che convergono in un unico sistema di trattamento per una lunghezza complessiva di 2,1 chilometri, mentre nel quartiere Tamburi saranno realizzati 9 tronchi fognari per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri e altrettanti impianti per il trattamento delle acque prima dello scarico a mare. La conclusione dei lavori è prevista per febbraio 2021.

Intanto sono terminati i lavori a Paolo VI su tutto il viale XXV aprile, riguardanti il riasfalto della strada e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ed è stato aperto il cantiere di rifacimento complessivo di via Salinella, nel tratto compreso tra via Alto Adige a Via Plateja.

«L’intervento - fa sapere, in una nota stampa, l’assessore ai Lavori pubblici Ubaldo Occhinegro - si inquadra nell'ambito del complessivo intervento di riqualificazione dell'area Bestat, che comprende anche la riqualificazione della biblioteca Acclavio e del primo lotto di piazza Dante Alighieri. Nella riqualificazione della via - aggiunge Occhinegro - si interverrà anche sulla messa in sicurezza della strada in corrispondenza del sottopasso di via Dante, prevedendo la completa impermeabilizzazione del sottofondo della strada».