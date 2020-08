Grottaglie, droga nello studio di registrazione e 18mila euro nascosti in auto: denunciati 2 gemelli

La polizia di Grottaglie (Ta) da giorni stava controllando due gemelli di 29 anni, già noti perché in passato erano stati coinvolti nello spaccio di droga. Convinti che avessero ripreso l'attività, gli agenti hanno deciso di perquisire la loro casa: infatti in una stanza adibita a studio di registrazione, hanno trovato 5 barattoli in vetro con diverse quantità di marijuana (70 grammi), tutto il necessario per il confezionamento in dosi, e nell'auto, un'Audi Q3, sotto uno dei sedili c'era una scatola di cartone con 18mila euro in contanti in banconote da 50 euro. I due sono stati denunciati.