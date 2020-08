Taranto, a fuoco autobus Amat: coltre di fumo nero, nessun ferito

TARANTO - Un autobus dell’Amat, l’azienda per la mobilità urbana di Taranto, ha preso fuoco mentre transitava sulla strada 106, nei pressi dello stabilimento Eni, ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. Non si registrano feriti. L’incendio del mezzo, causato probabilmente da un guasto al motore, ha provocato un denso fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, che ha allarmato i cittadini. Diverse foto sono state postate sui social network. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco per domare le fiamme.