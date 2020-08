Mittal Taranto, proroga Cassa integrazione per 8mila dipendenti, causale Covid

TARANTO - ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati la proroga, datata dal 3 agosto, degli ammortizzatori sociali per un numero massimo di 8.182 dipendenti dello stabilimento di Taranto non più attraverso la Cassa integrazione ordinaria guadagni per 13 settimane per 8.152 addetti (che è stata revocata), ma con 6 settimane di Cassa integrazione con causale Covid-19. La sospensione interesserà complessivamente, e secondo le esigenze dell'azienda, 5622 operai, 1525 impiegati, 871 equivalenti e 131 quadri. Si procederà alla consultazione con i sindacati domani alle ore 12, ma l'azienda spiega che "trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile che rende indifferibile la riduzione dell'attività lavorativa" si andrà avanti con la procedura.